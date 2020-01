“COLPA DELLE FAVOLE” DI ULTIMO E’ L’ALBUM PIÙ VENDUTO NEL 2019

ROMA (ITALPRESS) – Nel 2019 "Colpa delle favole" di Ultimo e' l'album piu' venduto in Italia. E' quanto emerge dalla Top of the Music FIMI/Gfk. Il resto del podio e' dominato dal rap di Salmo, in seconda posizione con Playlist live e in terza insieme al collettivo Machete con Machete Mixtape 4. L'unico nome internazionale in top ten e' quello dei Queen, al decimo posto con Bohemian Rhapsody, mentre si posiziona al numero 15 la prima artista femminile: e' la giovane Billie Eilish, con When we all fall asleep, where do we go? Primo tra i Singoli Digitali (download e streaming premium) e' Fred De Palma, che con Ana Mena si piazza al primo posto con Una volta ancora. Seguono E' sempre bello di Coez e Calma (Remix) di Pedro Capó, in una chart ampiamente dominata dalla musica italiana: sono infatti solo due i singoli internazionali a conquistare un posto nelle prime dieci posizioni, invertendo una lunga stagione di brani internazionali che dominavano le classifiche dei singoli. Lo streaming domina incontrastato i consumi italiani con oltre 37,5 miliardi di stream – sia premium che free – e una crescita del 48% rispetto a un anno fa. (ITALPRESS). mgg/com 07-Gen-20 11:50