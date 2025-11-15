Colpo al patrimonio del clan mafioso “Laudani”: sequestrate tre società per un valore di 2,1 milioni di euro

CATANIA (ITALPRESS) – I finanzieri del Comando Provinciale di Catania hanno eseguito due provvedimenti con cui il Tribunale di Catania ha applicato misure di prevenzione sui patrimoni riconducibili a Salvatore Orazio Scuto, ritenuto esponente di spicco del sodalizio mafioso “Laudani”, attivo nella provincia di Catania e, in modo preminente, nel territorio dell’acese.

E’ stato disposto il sequestro di prevenzione della società Vetrans Srl, con sede ad Aci S. Antonio in quanto sarebbe risultata direttamente riconducibile a Scuto e finanziata con proventi derivanti dalle attività illecite. Con un secondo decreto è stata applicata la misura dell’amministrazione giudiziaria alla società Ap Motors Srls, con sede a Zafferana Etnea (CT), e alla ditta individuale LB Auto, con sede ad Aci S. Antonio (CT), operanti nel commercio di autovetture.

È stato nominato un amministratore giudiziario che si affiancherà all’organo gestorio/titolare delle imprese per avviare un percorso di collaborazione, diretto attuare una serie di iniziative utili a neutralizzare la rilevata infiltrazione e a dotare l’azienda degli strumenti necessari per scongiurare, in futuro, rischi analoghi. Il valore delle società è pari a circa 2,1 milioni complessivi.

