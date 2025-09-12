Commissione Antimafia in missione a Catania, audizioni sulle criticità nella sicurezza

CATANIA (ITALPRESS) – Missione a Catania della Commissione antimafia nazionale. In audizione, come primo appuntamento programmato, i componenti del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza per esaminare tutti gli aspetti che configurano le condizioni di criticità circa la situazione che si è venuta a creare nel capoluogo etneo, dove la sicurezza è vertiginosamente precipitata improvvisamente sul finire del mese di agosto con una serie di sparatorie notturne, in diversi quartieri della città.

Della delegazione dell’Antimafia, guidata dal presidente Chiara Colosimo (Fdi), assistita dal segretario Anthony Barbagallo (Pd), fanno parte i senatori Salvatore Sallemi (Fdi), Luigi Nave (M5s), Dafne Musolino (Iv), insieme a tre siciliani: il catanese Anastasio Carrà (Lega), già sindaco di Motta; il brontese Giuseppe Castiglione (Fi-Ppe), già presidente della Provincia regionale etnea, il messinese Francesco Gallo (Gruppo Misto). Non erano presenti i parlamentari eletti nel Siracusano (Daniela Ternullo Fi), nel Palermitano (Roberto Scarpinato (M5s) e Raoul Russo (Fdi), nel Catanese (Valeria Sudano, Lsp), e l’ex sindaco di Niscemi Enza Rando (Pd), che nel frattempo si è trasferita a Modena. Anche loro fanno parte dei cinquanta parlamentari della Bicamerale.

Le audizioni sono iniziate con l’intervento del sindaco Enrico Trantino, che ospita il summit a Palazzo degli Elefanti, ed è proseguita con gli interventi del prefetto Pietro Signoriello, del questore Giuseppe Bellassai, dei comandanti provinciali dei carabinieri, generale Salvatore Altavilla e della Guardia di finanza, generale Marco Filipponi, nonché il capocentro della Dia Felice Puzzo. Avendo potere di inchiesta, sia i commissari che le autorità invitate all’audizione hanno assicurato la massima segretezza. Dopo la pausa pranzo, sarà la volta del procuratore capo Francesco Curcio. Dopodiché, come da programma, nel pomeriggio, intorno alle 16, l’annunciata conferenza stampa del presidente Chiara Colosimo per fare il punto della situazione.

