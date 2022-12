Commissione Bilancio della Camera approva emendamento “Salva Sicilia”, Schifani “La Regione è salva”

PALERMO (ITALPRESS) – La Commissione Bilancio della Camera ha approvato l’emendamento “salva Sicilia”, che autorizza la Regione a ripianare in quote costanti, in dieci anni a decorrere dall’esercizio 2023, il disavanzo 2018 e le relative quote di disavanzo non recuperate alla data del 31 dicembre 2022. Soddisfazione viene espressa dal Governatore della Sicilia, Renato Schifani: “Questa notte è stato approvato alla Camera l’emendamento spalma debiti della Sicilia. La nostra Regione è salva. E’ stato un grande gioco di squadra. Andiamo avanti sempre con maggiore determinazione nel nostro quotidiano lavoro per la mia terra”.

Foto Italpress

(ITALPRESS).