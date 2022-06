Comunali, i quattro sindaci eletti in Sicilia nei ballottaggi

PALERMO (ITALPRESS) – Eletti, nei comuni siciliani tornati al voto per il turno de ballottaggi i quattro sindaci di Sciacca in provincia di Agrigento, Scicli nel Ragusano, Palagonia in provincia di Catania e Villafranca Sicula nell’Agrigentino. Sono:

Fabio Termine (Sciacca) candidato del Centrosinistra con il 53,43% delle preferenze (contro il 46,57 di Ignazio Messina per il Centrodestra); Mario Marino (Scicli) eletto sindaco con il 55,75% (la sfidante Caterina Riccotti si è fermata al 44,25%);

Salvatore Astuti (Palagonia) eletto con il 59,24% di voti (ha sconfitto la concorrenza di Franco Calanducci, che si è fermato al 40,76%); Gaetano Bruccoleri (Villafranca Sicula) con appena sette voti di scarto (497 contro 490) ha sconfitto il sindaco uscente Domenico Balsamo, dopo che al primo turno avevano ottenuto le stesse preferenze.

(ITALPRESS).

– credit photo agenziafotogramma.it –