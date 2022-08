I concerti al Coast to Coast Ausonia a Palermo dal 23 al 25 agosto e del 28 agosto

Quattro concerti all’ora dell’aperitivo che viaggiano tra il pop italiano e lo stile brasiliano. Per dimostrare il forte legame che c’è tra l’Italia e il Sudamerica.

Su questa linea continuano a viaggiare gli happy hour al fresco del “Giardino della musica”, la prima rassegna estiva in un’area residenziale di Palermo, alle 19, all’ora del cocktail, nel giardino esterno del Coast to Coast Ausonia in via Ausonia 56.

Martedì 23 agosto alle 19 tocca al duo piano e voce formato da Giovani Butticè e Carlo Cirri, ovvero due musicisti che da anni collaborano insieme in diversi progetti, legati dal gusto musicale e da una bella amicizia. Insieme proporranno alcuni dei brani più belli della musica italiana, da Claudio Baglioni a Francesco De Gregori, passando per Lucio Dalla fino a Fabio Concato, Vasco Rossi e molti altri ancora.

Mercoledì 24 agosto, sempre alle 19, ci si sposta nel sound brasiliano con Vincenzo Palermo, che con la sua chitarra proporrà la Bossa Nova dei più importanti artisti che hanno determinato l’affermazione nel mondo di quello che si può considerare il jazz brasiliano, oltreché una reinvenzione e nuova interpretazione del Samba. Non mancheranno proprie composizioni e brani tratti dai suoi dischi.

Giovedì 25 agosto, ancora alle 19, tocca a Germano Seggio con il suo guitar solo show intitolato “Reverse”. Seggio con la sua musica, che definisce «Instrumental “Guitar Oriented», partirà da sé stesso con i brani del suo ultimo disco “Alta Quota” per arrivare a Charlie Parker e Miles Davis passando per Jimi Hendrix, Sting e toccando anche Pino Daniele. Un percorso storico volutamente invertito, per raccontarsi artisticamente e potete capire chi e come lo ha influenzato stilisticamente nei suoi 40 anni “suonati”.

Domenica 28 agosto, nuovamente alle 19, torna Francesco Vannini. Il cantautore palermitano porterà il suo show chitarra e voce “Il giro del pop”, che il cantautore definisce «un concerto che percorre in maniera randomica la storia del pop italiano ed internazionale, andando a pescare classici senza tempo, perle dimenticate, tormentoni e meteore delle classifiche, buoni per cantare assieme e divertirsi per un paio d’ore». In scaletta brani dagli U2 ai Pinguini Tattici nucleari, passando per Coez e Jovanotti.

Durante l’esibizione, il pubblico del locale potrà scegliere tra numerose formule di aperitivo proposte e servite al tavolo, dal classico tagliere, al sushi, passando per la pizza e le poke.

Protagonista naturalmente è anche il giardino esterno del locale, con il suo spazio verde, che offre quasi la sensazione, di non essere in un’area residenziale della città, dando la percezione di fresco e di potere affrontare i mesi caldi con il piacere di ascoltare musica di qualità già a inizio settimana.

Varie le opzioni per prenotare un tavolo: telefonare dalle 9 a mezzanotte allo 091 777 3692, o via mail a info@coasttocoastdelivery.it o mandare un messaggio alla pagina Facebook www.facebook.com/coasttocoastausonia/.

La rassegna “Giardino della musica” all’ora dell’aperitivo al Coast To Coast continua anche nelle settimane successive, sempre alle 19. Il 30 agosto ci sono Double C capitanati da Claudia Macca. Il 31 agosto torna la chitarra d’autore con Vincenzo Tusa. L’1 settembre a fare da protagonista sarà Marcello Mandreucci.

Seguirà il calendario delle settimane successive. con tanti altri appuntamenti per chi vuole trascorrere i tramonti d’estate in uno spazio al fresco della città.