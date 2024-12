Concorso “Gaetano Ennio Palmigiano”, consegna del premio e una mostra a Palermo

PALERMO (ITALPRESS) – Lo studio legale Palmigiano e Associati è pronto all’evento di fine anno. L’appuntamento è per sabato prossimo, 14 dicembre, a partire dalle ore 18, nella sede di via Rosolino Pilo 11, a Palermo, per la serata “Diritto e Cultura”.

Sarà l’occasione per premiare il vincitore del premio “Gaetano Ennio Palmigiano”, lanciato ad aprile scorso. Tremila euro allo studente universitario che ha presentato la migliore tesi di laurea in materia di diritto bancario, settore nel quale lo studio palermitano opera da oltre 30 anni. Un premio ideato da Alessandro Palmigiano, managing partner dello studio, in occasione del settantesimo anniversario di attività e in memoria del padre anche per festeggiare la crescita degli ultimi anni, grazie al rafforzamento del dipartimento “Diritto Bancario” e l’ampliamento dell’area internazionale “Real Estate e Mooving to Italy”, che assiste la clientela straniera.

Le candidature sono pervenute da tutta Italia: oltre che da Palermo, tesi da Firenze, Bologna, Roma, Padova, Genova e Torino. Scaduto il bando il 31 ottobre scorso, la commissione giudicatrice ha visionato i lavori e selezionato il vincitore.

Oltre alla premiazione, lo studio legale apre le porte alla città per una esposizione di arte contemporanea, che sarà visitabile, previa prenotazione e disponibilità che verrà confermata, per due turni: il primo alle ore 18.30 ed il secondo alle 19.30. Per iscriversi, occorre inviare una mail di registrazione all’indirizzo: eventi@palmigiano.com.

A completamento della serata, verranno presentati alcuni lavori della fotografa palermitana Eleonora Orlando. In esposizione, l’opera “The swing”, realizzata durante il periodo del Covid, premiata alla WIDC Women Artists Exhibition, tenutasi in Turchia l’11 febbraio 2023 ed esposta al museo Pera di Instanbul. Sono poi esposti altri lavori, tra cui le foto “Identity” esposte al museo Marijosir Jurgio Slapeliu di Vilnius, nonchè una nuova serie di sovrapposizioni.

– foto ufficio stampa studio legale Palmigiano e Associati –

(ITALPRESS).