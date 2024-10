Confapi, Camisa “Un fisco amico e semplificazioni per aiutare le Pmi”

MILANO (ITALPRESS) – "Dovremmo avere un sistema fiscale sempre più amico delle imprese, che le aiuti a produrre: molto spesso invece diventa molto più semplice tassare nel breve termine" e questo impedisce "alle nostre aziende di crescere. Anche la semplificazione è un problema atavico: bisognerebbe cominciare a premiare la storicità delle aziende serie, che sono sul mercato da tanto tempo e che quindi dovrebbero beneficiare di semplificazioni normative". Lo ha detto Cristian Camisa, presidente di Confapi, intervistato da Claudio Brachino per il magazine televisivo Italpress Economy. Per quanto riguarda la prossima manovra, "indubbiamente il buco di bilancio che è stato creato dal Superbonus ha creato una situazione estremamente difficile", ma "non si può pensare solo di lavorare sul breve termine: abbiamo fatto delle proposte pragmatiche di vero aiuto al mondo delle PMI, che contribuisce per il 48% dell'export, il 65% del valore aggiunto e oltre il 70% della manodopera impiegata", ha spiegato. Per Confapi "la priorità vera è la manodopera: una nostra indagine congiunturale dice che il 62% delle nostre aziende non trovano personale qualificato, dobbiamo lavorare per dare una risposta a questa esigenza". Le cause di questa mancanza sono dovute "all'inverno demografico, un dato strutturale", ma anche al fatto che "i giovani non sono più disponibili a mediare il tempo libero con una tipologia di lavoro che non sia consono alle loro esigenze", ha sottolineato. In primis, ha continuato Camisa, "dobbiamo fare in modo che i dipendenti che sono già all'interno delle aziende possano lavorare di più e, per incentivarli, dobbiamo detassare almeno una quota parte degli straordinari". Inoltre "abbiamo una percentuale tra il 5 e l'8% dei giovani laureati che va all'estero per guadagnare di più: dobbiamo fare in modo che i giovani capaci e preparati possano avere immediatamente ruoli di responsabilità, penso che questa debba diventare una strategia nazionale". Inoltre "pensiamo che l'immigrazione si possa vedere in modo anche differente: stiamo formando le persone direttamente in loco, partendo dalle specifiche esigenze delle nostre aziende". Un altro tema fondamentale è quello dell'energia: "Come facciamo ad essere competitivi se abbiamo un gap iniziale così elevato? Le aziende energetiche italiane stanno facendo utili da capogiro, forse il sistema dei prezzi merita una modifica. Un'altra cosa immediata che potrebbe essere inserita in legge di bilancio è favorire i gruppi d'acquisto anche per le PMI che acquistano energia a lungo termine, per avviare una certa stabilità dei prezzi che non tenga solo conto della volatilità a breve termine". A lungo termine, ha aggiunto, "nucleare senza sé e senza ma: oggi, per essere competitivi, è un tema da cui non si può prescindere". – Foto Italpress – (ITALPRESS). xi2/sat/red 11-Ott-24 09:32