Confcommercio Professioni Palermo, Palmigiano “La città non può rinunciare alla sicurezza”

PALERMO (ITALPRESS) – Confcommercio Professioni Palermo, l’associazione che unisce le professioni ordinistiche della città, esprime profonda preoccupazione per l’escalation di episodi di violenza e microcriminalità che coinvolgono cittadini e turisti nella nostra città.

“Palermo – si legge nella nota – sta vivendo una stagione di straordinaria vitalità culturale e attrattività turistica, frutto di un lungo e faticoso percorso di valorizzazione del patrimonio storico, artistico e umano che ci caratterizza. Questa immagine positiva, costruita nel tempo grazie all’impegno di istituzioni, imprese, professionisti e cittadini, rischia oggi di essere compromessa da una percezione crescente di insicurezza. Gli episodi di aggressioni e furti, sempre più frequenti, non possono essere considerati semplici fatti isolati ma sono segnali allarmanti per i quali, già da molti mesi, Confcommercio Palermo con la sua presidente Patrizia Di Dio sollecita risposte concrete e immediate per garantire un’effettiva tutela della sicurezza pubblica”.

“Siamo consapevoli che ogni attacco alla sicurezza e all’immagine della città ha effetti diretti e indiretti sull’intero sistema economico e sociale – dice il presidente di Confcommercio Professioni, Alessandro Palmigiano -. Il turismo rappresenta una risorsa fondamentale non solo per le attività ricettive e commerciali ma anche per le professioni che operano nel settore immobiliare, legale, tecnico e culturale, e che spesso traggono impulso proprio dai nuovi investimenti e dalla vivacità del tessuto urbano legato alla presenza di visitatori”.

“Confcommercio Professioni – conclude Palmigiano – auspica un’alleanza civica che coinvolga tutti, istituzioni, cittadini, imprenditori, associazioni, per riaffermare l’identità di Palermo come città ospitale, accogliente e sicura. Nessun processo di crescita può realizzarsi dove manca la fiducia e il senso di protezione”.

