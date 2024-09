Confindustria Energia, Paolucci consigliere del presidente e portavoce

ROMA (ITALPRESS) – Massimiliano Paolucci, 61 anni, giornalista professionista, che ha ricoperto negli anni incarichi apicali in Telecom Italia, Aiscat, Aeroporti di Roma, Pirelli, Condotte, Acea e Terna è stato nominato Executive Advisor to the Chairman and Spokesman, consigliere esecutivo del presidente e portavoce, di Confindustria Energia. Paolucci, che riporterà direttamente al presidente Guido Brusco e al direttore Generale Modestino Colarusso, darà ulteriore impulso allo sviluppo delle strategie della Federazione tese a promuovere l'approccio di sostenibilità integrata per una transizione giusta e inclusiva. (ITALPRESS). -Foto: ufficio stampa Confindustria Energia- ads/com 26-Set-24 11:32