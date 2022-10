Consultazioni, La Russa “Con Mattarella colloquio molto cordiale”

ROMA (ITALPRESS) – "Vi ringrazio, non c'è motivo di aggiungere nulla. Il colloquio è stato come sempre molto cordiale e devo dire che è sempre emozionante stare con il presidente". Così il presidente del Senato Ignazio La Russa, in un breve saluto ai giornalisti dopo aver incontrato al Quirinale il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il colloquio, nell'ambito delle consultazioni per la formazione del nuovo Governo, è durato circa 15 minuti. – foto ufficio stampa Quirinale – (ITALPRESS). sat/red 20-Ott-22 10:30