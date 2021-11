Conte “Draghi resti premier, la stabilità del Governo è prioritaria”

ROMA (ITALPRESS) – "Mi e' stato chiesto se avessi preclusioni per Draghi al Quirinale. Ho detto di no, ma il nostro sostegno a questo governo nasce perche' il Paese sia messo in protezione e sia attuato efficacemente il Pnrr. Obiettivi che non sono ancora stati raggiunti e la stabilita' del governo non puo' non essere un obiettivo prioritario. Draghi e' il punto di equilibrio di un sistema politico. La legislatura deve finire perchè l'obiettivo prioritario è la realizzazione del Pnrr per il quale ci siamo strenuamente battuti. Che Draghi rimanga a Palazzo Chigi è la via prioritaria. Draghi non è fungibile". Cosi' il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7. "Ho ricevuto un invito a una festa di compleanno da una persona, Bettini, che ha avuto un ruolo politico fondamentale nel Conte 2, e' un amico e una persona che stimo – ha poi aggiunto Conte -. Se hanno parlato di Quirinale e altri argomenti, non lo hanno fatto davanti a me. Con Fuortes ci incontreremo, perche' voglio parlare di Rai e conoscere il suo progetto ma non abbiamo bisogno di andare a un compleanno di un amico comune per farlo". (ITALPRESS). ads/fsc/red 08-Nov-21 21:30