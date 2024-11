Conte “Il Governo un super malus, Italia ultima in Europa”

ROMA (ITALPRESS) – "Non possiamo rassegnarci ad essere il fanalino di coda dell'Europa in tutte le classifiche che contano, a Bruxelles vanno portate avanti politiche molto più serie di quelle attuali". Queste le parole di Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 Stelle, nel corso della conferenza stampa sugli emendamenti alla manovra. "Siamo davanti ad una manovra schiacciata dal peso dell'irrilevanza europea di questo governo, con un patto di stabilità firmato con il sangue degli italiani – ha esordito Conte -. Il risultato sono tredici miliardi di tagli, che verranno inoltre scaricati sui governi che verranno. Il M5S si è schierato dicendo le cose come stanno, da sempre, sia all'opposizione che al governo, lasciando risorse che vengono spese che si dovrebbe. Il governo Meloni è un super malus per questo Paese, con una crescita della quale il presidente si vanta, ma con Fratelli d'Italia che ha sempre chiesto in Parlamento estensioni e rinnovi per la misura del Super bonus – ha ricordato -. Il Governo Meloni ha prorogato da ultimo, anche a favore delle monofamiliari, la misura del super bonus. Si assumano una qualche responsabilità se ne sono capaci, basta bugie e prese in giro". Per l'ex premier "ci saranno tagli sulle scuole, per ottomila insegnanti, togliendo inoltre otto miliardi al sud. Riteniamo che il Governo debba lavorare seriamente a Bruxelles, al fine di impostare politiche completamente diverse da quelle attuali. Ad oggi ci sono tutte l condizioni per un piano di bilancio che sia a favore dei cittadini, della crescita e della sua ridistribuzione. Non possiamo rassegnarci ad essere il fanalino di coda dell'Europa in tutte le classifiche che contano". – Foto Agenzia Fotogramma – (ITALPRESS). xi6/sat/red 13-Nov-24 10:59