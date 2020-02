Conte “Il Ludogorets ha qualita’, serve un’Inter determinata”

RAZGRAD (BULGARIA) (ITALPRESS) – "Il Ludogorets e' una squadra abituata alle competizioni europee, e' in testa alla classifica del campionato bulgaro con un margine importante sulla seconda e ha giocatori di qualita'. Serve la giusta determinazione, la giusta umilta' e la voglia di fare il nostro meglio contro una squadra in salute che nell'ultima di campionato ha vinto 6-0". Cosi' il tecnico dell'Inter, Antonio Conte, in conferenza stampa alla vigilia del match in casa del Ludogorets, gara valida per l'andata dei sedicesimi di finale di Europa League. "Quella bulgara e' una squadra che ha una buonissima qualita' nei singoli giocatori e nella fase offensiva, dobbiamo avere grande rispetto per questa squadra. Abbiamo lavorato sapendo quali sono i loro pregi e cercando di individuare i loro difetti", ha aggiunto Conte che, in merito alla formazione dice che scegliera' dopo la rifinitura ("C'e' troppa ansia da pare vostra su Eriksen, noi siamo sereni, mentre Skriniar e Brozovic sono rimasti a Milano a lavorare") e che poi e' tornato sulla sconfitta incassata contro la Lazio. "Brucia per il risultato finale e non per la prestazione contro una delle squadre piu' in forma del campionato. I due gol della Lazio sono stati due nostri regali, ora si riparte con la nostra convinzione, con la voglia di lavorare, ma domani giochiamo in Europa e dobbiamo cercare di dare il meglio possibile". (ITALPRESS). ari/gm/red 19-Feb-20 19:01