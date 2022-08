Conte, “Renzi-Calenda come ‘Una poltrona per 2’, vediamo quanto dura”

ROMA (ITALPRESS) – L'accordo tra Renzi e Calenda? "Mi verrebbe da commentare con il titolo di quel famoso film 'Una poltrona per due'. Vediamo quanto durerà e se riusciranno ad andare d'accordo almeno in campagna elettorale". Lo ha detto il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, a "Controcorrente" su Rete4. "Girano dei video in cui, qualche giorno fa, Calenda dichiarava che gli faceva orrore far politica e governare con chi ha cercato di sponsorizzare il rinascimento saudita: oggi invece li vediamo affianco", sottolinea.(ITALPRESS). Photo credits: www.agenziafotogramma.it xi2/trl/red 11-Ago-22 20:26