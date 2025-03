Controlli nel centro storico a Palermo, 2 arresti e 4 denunce

PALERMO (ITALPRESS) – La Polizia di Stato ha indagato, in stato di libertà, quattro giovani e ne ha arrestati due in relazione a due distinti episodi per cui è stato sventato il furto di una vettura e di un ciclomotore.

Gli interventi vanno inquadrati nell’ambito di un’attività ad ampio raggio disposta dalla Questura di Palermo, i cosiddetti “Servizi Presidiari”, attraverso la quale pattuglie di polizia presidiano il territorio interessato dalla presenza di turisti e perlustrano aree interessate da significativi bacini d’utenza, dall’erogazione di servizi pubblici come quelle ospedaliere, e zone considerate nevralgiche per la sicurezza e la percezione di sicurezza dei cittadini come quella della stazione ferroviaria centrale, e quella percorsa dagli assi viari che, dalle adiacenze di quell’area, raggiungono piazza Villena ed il mercato di Ballarò.

In tale contesto, agenti appartenenti al Commissariato “Centro”, in transito per piazza Francesco Cupani, hanno notato a distanza alcuni giovani “armeggiare” su una vettura in sosta. Questi alla vista della volante di polizia si sono dati alla fuga. La pronta segnalazione alla centrale operativa della direzione di fuga, ha consentito ai poliziotti, con l’ausilio di altre pattuglie, di intercettare, bloccare e identificare tre giovani.

Il controllo sulla vettura attenzionata dai tre fermati ha consentito di appurare che lo sportello anteriore sinistro era stato danneggiato e, sul manto stradale accanto alla vettura, è stato rinvenuto un bastone di legno.

I tre giovani, due 18enni ed un 19enne, sono stati denunciati per tentato furto aggravato in concorso. In orario notturno, invece, pattuglie dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, in fase di perlustrazione del territorio, hanno sventato il furto di un motociclo in via Nicolò Garzilli, tentato da tre giovani.

I poliziotti hanno notato i tre, un 22enne, un 18enne ed un 15enne, seppur a distanza. Visti i poliziotti, i complici hanno tentato una veloce fuga ma, dopo un breve inseguimento, sono stati bloccati. Due, i maggiorenni con precedenti di polizia alle spalle, sono stati arrestati, mentre il minorenne è stato denunciato.

-Foto ufficio stampa Polizia di Stato-

(ITALPRESS).