COPA90 e il Palermo Fc presentano “This Is Palermo”, documentario sul legame tra club e città

PALERMO (ITALPRESS) – La serie di documentari “This Is” di COPA90 torna con un nuovo e appassionante capitolo, prodotto in collaborazione con il Palermo FC. “This Is Palermo” è un emozionante viaggio all’interno dell’identità della città di Palermo e del suo profondo e duraturo legame con la sua squadra, il Palermo FC. Nel corso dei suoi 125 anni di vita, il Club rosanero ha attraversato momenti di luce e ombra: dalle complesse vicende societarie fino alla discesa nelle categorie inferiori del calcio italiano. La squadra, proprio come una fenice, è sempre rinata dalle proprie ceneri e dopo il ritorno in Serie B è pronta oggi per scrivere nuove gloriose pagine della sua storia. Questa resilienza è la stessa che anima la sua gente. I tifosi incarnano l’essenza di Palermo: una città di straordinaria bellezza, sospesa tra mare e montagna, dove secoli di culture si intrecciano e ogni pietra racconta una storia. Nel documentario la stessa città diventa protagonista, con i suoi colori, i suoi suoni e la sua energia inconfondibile.

Il documentario approfondisce anche le origini del celebre “rosanero”, simbolo di un’identità complessa e al tempo stesso affascinante, e racconta come la passione per il calcio abbia sempre rappresentato per i palermitani un linguaggio universale capace di unire generazioni e superare ogni difficoltà. Attraverso l’identità stratificata della città, plasmata da secoli di cultura, lingua e religione, è proprio il calcio ad emergere come la più autentica espressione dell’anima siciliana. “This Is Palermo” pone i tifosi al centro della narrazione: dal prete con la passione per il calcio ad alcuni supporter storici della Curva Nord, fino a una coppia che ha scelto di celebrare il proprio amore sul prato del Barbera. Tra i protagonisti anche Giacomo Corona, il figliol prodigo della città, che oggi indossa con orgoglio la maglia rosanero, sulle orme del padre che ha giocato per diversi anni nelle squadre rivali del Palermo. Il documentario, svelato al pubblico in anteprima nel corso del talk “Palermo 125 – Una storia rosanero”, sarà disponibile a partire da domenica 2 novembre sui canali YouTube ufficiali di Palermo FC e Copa90.

“Dal 2012, COPA90 è diventato famoso in tutto il mondo per raccontare le storie che vivono al di fuori dei novanta minuti ma che rendono quegli stessi novanta minuti ancora più significativi – dichiara Ross Whittow-Williams, Chief Strategy Officer ed Executive Producer di COPA90 -. Storie che trascendono il campo da gioco e rivelano il cuore e l’anima di questo bellissimo sport. This Is Palermo è la testimonianza di questa missione, catturando il profondo legame tra un Club, la sua città e il significato autentico dell’essere palermitani”. “This Is Palermo rappresenta per il Club un’occasione straordinaria per raccontare al mondo l’anima della nostra città, che accompagna la passione per i nostri colori da 125 anni, a prescindere da ogni risultato sportivo. Insieme a COPA90 abbiamo voluto mostrare da dove arriva questo fuoco e come il Club e la città si sovrappongano nel racconto di una storia comune, che è fatta di fede, appartenenza, orgoglio e resilienza. Ciò che ha consentito ai palermitani di reagire anche ai momenti più bui e di rinascere sempre per puntare più in alto, lungo tutto il corso della sua storia. Celebrare i 125 anni del Palermo significa allora celebrare 125 anni di questa attitudine che esiste da sempre ed esisterà per sempre”, ha dichiarato Gaetano Lombardo, Direttore Marketing e Comunicazione del Palermo FC.

