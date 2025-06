Coppia di coniugi trovati morti in casa a Castelvetrano, ipotesi omicidio-suicidio

TRAPANI (ITALPRESS) – Tragedia a Castelvetrano, in provincia di Trapani. Un coppia di coniugi è stata trovata senza via nella loro abitazione, nel cuore del centro storico Il cadavere della donna, 49 anni, riversa nell’androne della propria abitazione con ferite alla testa e, poco dopo, nel cortile interno della medesima abitazione, quello del marito 55enne.

Dai primi accertamenti, ancora in corso di svolgimento e coordinati dal sostituto procuratore della Repubblica di Marsala presente sul posto, sembrerebbe trattarsi di omicidio – suicidio: la donna sarebbe stata colpita alla testa da un oggetto contundente (verosimilmente una chiave inglese rinvenuta in prossimità del corpo) e l’uomo si sarebbe gettato dal tetto dell’abitazione. Non risultano, allo stato, essere state formalizzate denunce o querele da parte di nessuno dei due coniugi o segnalazioni riconducibili a possibili dissidi nell’ambito della coppia. Sono in corso di svolgimento i rilievi tecnici e tutti gli accertamenti necessari alla ricostruzione della esatta dinamica dell’evento.

IL CORDOGLIO DEL SINDACO DI CASTELVETRANO

“Questa mattina la nostra città è stata scossa da una tragedia familiare. Un dramma consumato nel silenzio delle mura domestiche, che provoca sgomento, tristezza e profonda riflessione. In momenti come questi, il dolore si fa collettivo. Ci stringiamo con rispetto e partecipazione al cordoglio dei familiari coinvolti, offrendo il nostro sostegno umano e istituzionale”. Lo dichiara in una nota il sindaco di Castelvetrano, Giovanni Lentini, a seguito del dramma che si è consumato nelle ultime ore: “Di fronte a episodi così dolorosi, sentiamo forte il dovere di continuare a promuovere una cultura del rispetto, della cura e dell’ascolto, affinché nessuno si senta mai solo o abbandonato -scrive il primo cittadino – Castelvetrano oggi si ferma, riflette e si stringe nel silenzio”.

– foto ufficio stampa Carabinieri Trapani –

(ITALPRESS).