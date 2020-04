Coronavirus, 11 mila indumenti intimi consegnati ai pazienti ricoverati

MILANO (ITALPRESS) – Undicimila indumenti intimi sono stati consegnati da Intesa Sanpaolo in collaborazione con il Gruppo Calzedonia ad alcuni ospedali della Lombardia e del Veneto per essere distribuiti urgentemente e a titolo gratuito a pazienti Covid-19 ricoverati che non ricevono il ricambio necessario dalle famiglie a causa della quarantena. Parte dei capi e' stata acquistata da Intesa Sanpaolo, parte e' stata donata dal Gruppo Calzedonia. Gli ospedali interessati sono il Papa Giovanni XXIII di Bergamo, gli Spedali Civili di Brescia, l'Ospedale di Cremona, di Oglio Po e Nuovo Robbiani di Soresina in provincia di Cremona, l'Azienda Ospedale – Universita' di Padova. Intesa Sanpaolo ha cosi' deciso di orientare verso gli ammalati di Coronavirus il suo progetto "Golden Links: i legami sono oro" nato due anni fa per contrastare la necessita' di indumenti intimi da parte di persone e famiglie indigenti attraverso il coinvolgimento di organizzazioni no profit e aziende clienti della Banca. Il progetto e' stato sviluppato in collaborazione con Caritas Italiana e S-Nodi per rispondere a un'esigenza spesso sottaciuta che tocca profondamente la dignita' umana. L'iniziativa in due anni ha permesso la distribuzione 114 mila indumenti e proseguira' nel 2020 e nel 2021 per far fronte alle crescenti necessita' di una fascia sempre piu' ampia di persone in difficolta'. (ITALPRESS). pc/abr/com 16-Apr-20 14:15