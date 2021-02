Coronavirus, 14.218 nuovi casi e 377 decessi in 24 ore

ROMA (ITALPRESS) – Non si arresta la crescita, anche se lenta, dei casi di coronavirus in Italia. Secondo il bollettino del Ministero della Salute i nuovi casi, nelle ultime 24 ore, sono 14.218, in aumento rispetto ai 13.659 di ieri a fronte di 270.507 tamponi. L'indice di positività sale al 5,2%. I decessi calano a 377 rispetto ai 422 di ieri. I guariti sono 14.995, mentre gli attuali positivi scendono di 1.159 portando il numero totale a 429.118. Si consolida il trend di miglioramento dei dati degli ospedali: i ricoverati nei reparti ordinari sono 19.575 (-168), mentre nelle terapie intensive sono 2.142 (-9) con 132 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare si trovano in 407.401. Per quanto riguarda l'impatto della pandemia sulle singole regioni, quella che registra il maggior numero di positivi è la Lombardia (2.504), a seguire la Campania (1.665) e l'Emilia-Romagna (1.364). (ITALPRESS). tai/sat/red 05-Feb-21 18:32