Coronavirus, 17.012 nuovi casi e 141 decessi

ROMA (ITALPRESS) – Sono 17.012 i nuovi casi di Coronavirus in Italia. Un netto e positivo passo indietro rispetto ai 21.273 casi fatti registrate ieri, ma che non deve far cantare vittoria visto che nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 124.686 tamponi, rispetto ai 161.880 del giorno precedente. È quanto emerge dal quotidiano bollettino sull'emergenza Coronavirus appena pubblicato dal Ministero della Salute e dall'Istituto Superiore della Sanità. È invece salito a quota 37.479 il numero delle vittime totali da inizio pandemia, con ben 141 morti nelle ultime 24 ore. Il totale degli attualmente positivi in Italia è di 236.682, dei quali 222.403 in isolamento domiciliare. Il numero di ricoverati è di 12.997, dei quali 1.284 in terapia intensiva. A livello regionale, maglia nera alla Lombardia con 3.570 nuovi casi, seguita dalla Toscana con 2.171 e dalla Campania con 1.981. Superano i mille nuovi contagi anche Piemonte, Emilia Romagna, Veneto e Lazio. La regione con meno nuovi casi è la Basilicata con 8. Dal punto di vista dei ricoveri, è sempre la Lombardia a soffrire di più con 2.459 persone prese in carico dagli ospedali per Covid, seguita da Piemonte e Lazio. A livello di terapie intensive, oltre a Lombardia e Lazio, sono molto alte anche in Campania. (ITALPRESS). trl/mgg/red 26-Ott-20 17:34