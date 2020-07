Coronavirus, 170 positivi e 5 decessi nelle ultime 24 ore

MILANO (ITALPRESS) – Sono 12.581 le persone attualmente positive in Italia, 170 piu' di ieri, che porta il numero dei casi totali a 246.286. Sono 11.796 le persone in isolamento domiciliare, i ricoverati con sintomi sono 740, mentre quelli in terapia intensiva scendono a 45. Le vittime finora sono state 35.112. Per quanto riguarda i guariti il numero complessivo sale a 198.593. I tamponi processati nelle ultime 24 ore sono stati 25.551 per un totale di 6.586.123. La Lombardia e' la regione con il maggior numero di nuovi contagiati (34 in piu' di ieri), seguita da Emilia Romagna (33) e Liguria (24). I 5 decessi delle ultime 24 ore sono stati registrati in Piemonte, Lazio, Puglia, Abruzzo e Sardegna. (ITALPRESS). trl/ads/red 27-Lug-20 18:28