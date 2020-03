Coronavirus: a Messina progetto “smart hearth” per bambini cardiopatici

Il centro cardiologico pediatrico del Mediterraneo, in accordo con Paolo La Paglia, direttore generale dell’Asp di Messina, ha disposto l’attivazione immediata del servizio ‘smart-heart’ di teleconsulto e telemonitoraggio per i pazienti affetti da cardiopatie congenite per garantire la continuità assistenziale in pieno accordo al decreto ministeriale in tema di COVID-19, evitando così lo spostamento dei piccoli pazienti e delle loro famiglie. Attivato anche il numero unico 3393913939, che sarà attivo dalle 8 alle 20.

Il servizio, con Asp Messina, è esteso ai pazienti siciliani e calabresi seguiti negli ospedali situati in aree sottoposte a restrizioni dal decreto ministeriale. Il servizio prevede per il teleconsulto la prenotazione di una visita (cardiologia pediatrica, cardiochirurgia pediatrica) mediante connessione web o inviando la richiesta tramite messaggio sms o whatsapp al numero unico.

Per il telemonitoraggio è previsto il ritiro di un sistema di monitoraggio a distanza nel centro cardiologico pediatrico, la richiesta deve pervenire mediante messaggio sms o whatsapp al numero unico.

“E’ una misura che con il dottore La Paglia abbiamo ritenuto necessaria – spiega Sasha Agati, primario del centro cardiologico pediatrico – per supportare le famiglie e i casi più complessi che necessitano di controlli clinici ravvicinati anche in un momento di emergenza sanitaria nazionale. Ringraziamo quanti hanno contribuito generosamente all’acquisto dei dispositivi necessari per l’avvio del progetto”. Confermate tutte le visite ambulatoriali già prenotate.