Coronavirus: a Palermo blitz per sgomberare il mercato di Ballarò

Blitz interforze nel mercato storico di Ballarò, a Palermo. Sul posto sono intervenuti carabinieri, poliziotti, agenti della polizia municipale ed anche squadre della Rap per smontare le bancarelle allestite contravvenendo alle misure disposte per fronteggiare l’emergenza coronavirus. Non si sono verificate tensioni.

“Chi viola il Dpcm per il contrasto al Coronavirus non soltanto commette un reato penale, ma soprattutto attenta alla salute pubblica, prima di tutto a quella propria e delle persone vicine – commenta il sindaco Leoluca Orlando -. Non vorremmo ricorrere a mezzi estremi e confidiamo nella collaborazione dei cittadini e dei commercianti, ma deve essere chiaro che non si possono tollerare comportamenti pericolosi per tutti. Comprendo le difficoltà di chi è costretto a interrompere le attività, ma la salute viene prima di tutto e confidiamo nel fatto che il governo nazionale, col sostegno dell’Europa, troverà gli strumenti necessari per sostenere l’economia e il reddito delle famiglie”.

Per disposizione del Comune possono stare aperti i generi alimentari dentro le botteghe. Ieri il Comune ha deciso di sospendere da sabato e fino a lunedì l’attività del mercato ortofrutticolo e del mercato ittico, in attesa dell’approntamento di un piano per il contingentamento degli accessi e per prevenire assembramenti all’interno. Oggi si svolgerà una riunione con i concessionari dei due mercati per affrontare il tema, cui sarà invitata la Prefettura di Palermo, in considerazione del ruolo che i due mercati, soprattutto quello ortofrutticolo, svolgono ai fini dell’approvvigionamento alimentare della città, ritenuto prioritario anche nei recenti provvedimenti adottati dal governo nazionale.