Coronavirus: a Palermo Orlando chiude il mercato ortofrutticolo

“Dopo giorni intensi nei quali tutti, dal Comune di Palermo alla Prefettura e alle forze dell’ordine, hanno studiato le possibili soluzioni per riaprire senza rischi di assembramenti e di contagi il mercato ortofrutticolo in modo da garantire anche il corretto approvvigionamento alimentare alla città e lo svolgimento di un’importante attività economica, prendiamo atto dell’intransigenza di alcuni che pretendono di mortificare i diritti della collettività”. Lo ha dice in una nota il sindaco Leoluca Orlando, commentando la scelta dei concessionari di rifiutare l’ultima proposta organizzativa del lavoro al mercato elaborata dal Comune, dalla Prefettura e dalle forze dell’ordine.

“Il mercato ortofrutticolo – sottolinea Orlando – resterà quindi chiuso fino a quando i concessionari non accetteranno a questo punto tutte, e senza alcuna ulteriore discussione, le condizioni non modificabili decise da tutte le autorità competenti per garantire il rispetto delle regole”.