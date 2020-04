Coronavirus: a Palermo riprende il servizio di “bike sharing” di Amat

Riparte a Palermo il servizio di Bike Sharing. L’Amat ha riattivato il servizio, sospeso dal 25 marzo scorso a seguito delle disposizioni emanate per il contenimento del contagio da Covid 19. Sarà disponibile dalle 6 del mattino alle 23 di tutti i giorni, con le consuete modalità di accesso tramite il sito www.amigosharing.it o l’app “amiGO” per android o iOS.

“Alla ripresa delle attività – sottolinea il presidente Amat, Michele Cimino – le limitazioni dovute al necessario distanziamento interpersonale sui mezzi di trasporto pubblico collettivo, ridurranno fortemente la capacità di mobilità su bus e tram e potrebbe non essere possibile il totale soddisfacimento della domanda di spostamenti. Amat offre al cittadino, da subito, valide alternative, quali il Bike Sharing, in aggiunta al Car Sharing che è sempre rimasto attivo, per gli spostamenti casa-lavoro. E proprio dal 4 maggio, inoltre, il servizio di Bike sarà potenziato con l’immissione di ulteriori 50 biciclette”.

“Comune di Palermo ed Amat sono impegnati nello sviluppo di ulteriori progetti di espansione della rete dei cicloparcheggi che, entro il corrente anno, si estenderà alle periferie della città”, fa sapere la società, sottolineando in una nota che “in questa fase di emergenza epidemiologica, per far fronte alle problematiche connesse alla diffusione del coronavirus, l’azienda intensificherà la frequenza di pulizia e sanificazione di biciclette e ciclostazioni”.

Le tariffe per l’utilizzo del servizio di bike sharing amiGO-BiciPA prevedono la gratuità per la prima mezz’ora di noleggio e 0,50 centesimi per ogni mezz’ora successiva. L’Amat ricorda che è possibile registrarsi al servizio di bike sharing tramite il sito www.amigosharing.it o l’app “amiGO”. E per qualsiasi, ulteriore, informazione o chiarimenti puo’ essere contattato il call center amiGO car e bike sharing al numero 011-2399351, attivo 24 ore su 24, oppure via mail all’indirizzo info@amigosharing.it.