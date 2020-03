Coronavirus: a Palermo tentano la truffa con tutta e mascherina, Asp precisa

Si sono presentati in due in un’abitazione della zona residenziale di Palermo vestiti con una tuta gialla, mascherine e guanti. Al citofono hanno detto di essere stati mandati dall’Asp per eseguire tamponi a tappeto su tutti i condomini. Invece erano truffatori che cercavano solo di entrare in uno appartamento, quasi certamente per rubare.

La proprietaria non ha aperto, anche se i due hanno insistito dicendo di essere stati mandati dalla Asp di Palermo. La donna a questo punto ha detto di essere in quarantena perché già risultata positiva al virus. Ovviamente non era vero, ma i due si sono impauriti fuggendo a bordo di un motorino.

L’Asp di Palermo, dopo avere ricevuto diverse segnalazioni in proposito, ha comunicato che l’esame a domicilio per il rilevamento dell’infezione da Covid-19 “avviene solo dopo la segnalazione del medico di famiglia al Dipartimento di Prevenzione ed a seguito di apposita valutazione condivisa. Prima di recarsi al domicilio del paziente, personale dell’Azienda sanitaria avverte telefonicamente l’interessato”. L’Asp di Palermo invita a segnalare eventuali tentativi di truffa alle forze dell’ordine. (ansa)