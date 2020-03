Coronavirus: a Palermo trovati aperti due negozi ma la città è deserta

Una pescheria nella zona della Fiera del Mediterraneo e un panificio nel quartiere Zisa sono stati trovati aperti nel corso dei controlli domenicali di carabinieri e polizia a Palermo. I militari della compagnia di San Lorenzo hanno denunciato il titolare di una pescheria trovata aperta nonostante l’ordinanza del presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci che ha disposto la chiusura di tutti gli esercizi commerciali, tranne farmacie ed edicole la domenica.

Nel negozio c’erano anche clienti per loro dopo le verifiche potrebbe scattare la denuncia per il mancato rispetto dell’obbligo di restare a casa. Anche un panificio alla Zisa è stato trovato aperto dagli agenti di polizia con tanto di clienti. Anche per il titolare è scattata la denuncia come per i clienti trovati dentro.

Palermo comunque rispetta in linea generale le regole. Dopo le nuove misure più severe, a causa del coronavirus dettate dal governatore Musumeci, strade vuote, molti in fila davanti ai panifici e ai supermercati, la maggior parte con mascherine e a debita distanza. Via Libertà, pochissime persone: qualcuno passeggia il cane. Nei mercati più gente. A Ballarò le pattuglie dei vigili urbani controllano che vengano rispettate le distanze.

Il mercato è aperto ma ci sono pochi prodotti specialmente di ortofrutta. I prezzi sono lievemente alzati ma la convenienza rimane: un kg. di arance va da un euro a 1.50 stessa cosa per le banane. I pescivendoli hanno poco. Poche persone camminano in corso Vittorio Emanuele. Viale Regione siciliana, la zona coi centri commerciali, tutto chiuso. Pochissime auto in giro. Sui marciapiedi non c’è nessuno. La spiaggia di Mondello sembra quella di un’isola delle Maldive. (ansa)