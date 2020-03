Coronavirus, Albanese (Sicindustria): “Servono misure concrete per aziende”

“Un plauso al governatore Nello Musumeci per la sensibilità dimostrata nell’incontro con le parti sociali e, al tempo stesso, la necessità che quanto annunciato trovi un riscontro immediato”. Lo afferma il vicepresidente vicario di Sicindustria, Alessandro Albanese, che aggiunge: “È necessario un continuo confronto con i rappresentanti delle imprese per giungere a decisioni efficaci e condivise per il sostegno alle attività produttive. Per questo non possiamo che rendere merito al presidente Musumeci per il tempismo con il quale si sta muovendo e per la sensibilità dimostrata nei confronti del mondo produttivo, che sta già subendo profonde ripercussioni negative legate all’epidemia del coronavirus”.

Queste le misure di natura finanziaria segnalate dagli industriali che rientrano “tra le priorità”: attivazione della moratoria dei mutui in base al protocollo Abi-Protezione Civile sulle calamità naturali, in primis da parte delle finanziarie regionali Irfis e Crias; copertura della quota interessi delle rate sospese con l’utilizzo di risorse regionali; conferma della copertura del Fondo di garanzia per le pmi sulle operazioni sospese o allungate; e un plafond di Cassa depositi e prestiti di provvista alle banche per il finanziamento delle imprese.

“Il mantenimento dell’operatività delle imprese – continua Albanese – è fondamentale e, per questo, occorre garantire continuità nei flussi di approvvigionamento e di distribuzione, nonché interventi specifici sulle dinamiche occupazionali anche al di fuori della cosiddetta zona rossa”.

Ferma restando “la necessità di interventi di sostegno all’intero sistema produttivo, particolari difficoltà – evidenzia Sicindustria – si registrano in alcuni settori strategici: turismo, trasporti di merci e persone, logistica e sistema fieristico”.

“Per tali settori – conclude Alessandro Albanese – sono necessari interventi urgenti per consentire di superare nell’immediatezza il forte impatto negativo del coronavirus, attraverso misure straordinarie che possano garantire anche la liquidità alle aziende”.