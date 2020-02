Coronavirus, anche governatore Lombardia in autoisolamento

MILANO (ITALPRESS) – "Una mia stretta collaboratrice sembra abbia contratto il coronavirus. Si tratta di una persona con cui lavoro a stretto contatto. Per questo motivo anche noi che facciamo parte della stessa squadra ci siamo sottoposti al test. Per ora non ho contratto alcun tipo di infezione cosi' come tutti gli altri che si sono sottoposti all'esame". A dirlo durante una diretta su Facebook il governatore della Lombardia Attilio Fontana. "Possiamo continuare a lavorare per interrompere la diffusione del virus. Sono contento per me e per i miei collaboratori, anche se da oggi per due settimane dovro' vivere in una sorta di autoisolamento per preservare tutti coloro che vivono e lavorano con me – ha aggiunto Fontana -. Da oggi ho cominciato a indossare la mascherina per evitare di contagiare qualcuno se nei prossimi giorni dovessi positivizzarmi anche io. Mi auguro che ce ne sara' bisogno di poco tempo". (ITALPRESS). abr/red 26-Feb-20 22:16