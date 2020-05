Coronavirus: appello per l’informatico Jaime Mba Obono malato in Guinea

“Rivolgo un appello al presidente della Repubblica Sergio Mattarella e al presidente della Regione siciliana Nello Musumeci affinché, tramite i canali diplomatici, aiutino l’informatico con passaporto italiano Jesus Jaime Mba Obono a rientrare dalla Guinea equatoriale dove, da Palermo, si era recato per lavoro nei primi giorni dell’anno.

Jesus Jaime Mba Obono, sposato con Chiara Beninati una donna palermitana, è ricoverato nella regione africana per aver contratto l’infezione da coronavirus”. Lo dice la capogruppo Udc in Assemblea siciliana, Eleonora Lo Curto.

“Nei giorni scorsi le autorità sanitarie locali, dopo tante peripezie, hanno dato il parere favorevole al trasferimento in Italia tramite un aerotaxi che la moglie di Jaime, Chiara Beninati, è riuscita a noleggiare grazie alle donazioni raccolte sulla piattaforma GoFundMe – aggiunge Lo Curto -. Serve, ora, un’autorizzazione del governo italiano affinché il volo possa essere fatto in modo da riportare nel nostro Paese Jaime per curarsi in una delle due strutture sanitarie che si sono già messe a disposizione, l’ospedale Cervello di Palermo e il campus biomedico di Roma, e per ricongiungersi alla moglie ed al figlio di sei anni”.

Le condizioni di Jesus Jaime Mba Obono sono definite critiche, ma stabili, e la sua famiglia si sta adoperando per consentirne il rientro in Italia, in modo da garantirgli le cure necessarie, altrimenti impraticabili. L’aeroambulanza privata, dotata di respiratore e di biocontenimento è il solo sistema per riportare in Italia Jesus Jaime Mba Obono e il costo del volo, purtroppo, ammonta a 104.000 euro, una somma insostenibile per la moglie. La disperata richiesta d’aiuto è stata raccolta anche dalla Parrocchia Santa Teresa del Bambin Gesù di Palermo, i cui parroci hanno sollecitato la generosità della comunità attraverso tre gesti: la preghiera di intercessione, una donazione secondo le possibilità di ciascuno e la condivisione del link della raccolta fondi.

https://www.gofundme.com/f/rimpatrio-jesus-jaime-mba-obono?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=p_cp+share-sheet&fbclid=IwAR2Irz0jx6ooybS-C-NOPmnE2PoisRNHJrwVeEOGAebHWmBFY4TaKHJsKes