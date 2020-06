Coronavirus, Arcuri “Presto 89 mila tamponi al giorno”

ROMA (ITALPRESS) – "Dall'inizio della crisi sono stati somministrati 39.500 tamponi al giorno, a maggio erano 61mila tamponi al giorno, noi c'eravamo posti obiettivo di far crescere questo numero fino a 84mila tamponi al giorno, ci sembrava un numero ragionevole considerando anche la flessione della curva dei contagi. Abbiamo superato questo numero e nei prossimi giorni sara' possibile effettuare fino a 89mila tamponi al giorno, piu' 47% rispetto al dato gia' rilevante dell'ultimo mese". Lo ha detto il commissario straordinario all'emergenza coronavirus, Domenico Arcuri, nel corso di una conferenza stampa. "Da oggi inizieremo la distribuzione che dotera' gli istituti in cui ci saranno gli esami di maturita', manderemo direttamente negli istituti 5,2 milioni di mascherine, e' indispensabile che i nostri ragazzi possano fare gli esami in sicurezza. Ci stiamo preparando per dotare tutte le nostre scuole delle mascherine necessarie alla riapertura di settembre", ha spiegato Arcuri. "Ieri abbiamo riconquistato un'altra parte, l'ultima delle nostre liberta', dopo 84 giorni l'Italia si e' ritrovata piu' unita e piu' libera. Questo non e' un risultato piovuto dal cielo ne' una scelta irresponsabile ma il frutto dei sacrifici di tutti gli italiani, delle scelte del governo e delle capacita' di applicarle", ha detto ancora il commissario. (ITALPRESS). tan/sat/red 04-Giu-20 12:49