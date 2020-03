Coronavirus, Arcuri “Puntiamo all’autosufficienza per i materiali”

ROMA (ITALPRESS) – "Come abbiamo gia' detto nei giorni scorsi dobbiamo puntare all'autosufficienza del nostro Paese. Il nostro sforzo e' a 360 gradi, collaboriamo con molti paesi, continuiamo ad acquisire prodotti da Francia, Germania, Russia, Cina e stiamo cercando di approvvigionarci da altri paesi, senza nessuna implicazione di natura politica o geografica, questo non e' il tempo delle divisioni ma della solidarieta'". Lo ha detto Domenico Arcuri, commissario straordinario per l'emergenza coronavirus, nel corso di una conferenza stampa alla Protezione Civile. "Gli acquisti effettuati dal governo sono e resteranno complementari, in qualche misura suppletivi, a quelli che le Regioni possono e devono fare. Lo sforzo delle Regioni, in particolare di quelle in difficolta' per la vastita' dell'emergenza va sostenuto", ha aggiunto Arcuri, che ha spiegato: "Abbiamo avviato e sostanzialmente concluso un lavoro per velocizzare ed efficientare le modalita' e i tempi di distribuzione delle consegne del materiale che acquisiamo. Da domani non utilizzeremo piu' solo i camion, ma anche gli elicotteri della Difesa per aumentare il numero degli uomini impegnati nella consegna dei materiali. L'Esercito ci aiutera' a fare piu' in fretta possibile". (ITALPRESS). mac/sat/red 27-Mar-20 18:57