Coronavirus: Associazione nazionale Fante distribuisce uova di Pasqua. Foto

Militari dell’Esercito italiano al servizio della società civile con la veste di volontari. Non è una novità, ma in questo periodo particolare di emergenza sanitaria non è semplice trovare chi decide di attivarsi per offrire il proprio tempo agli altri.

“Abbiamo ricevuto un invito da parte del dipartimento regionale della Protezione civile per distribuire 2.500 uova di Pasqua a una serie di enti, case famiglie, associazioni, famiglie disagiate e comuni del Palermitano. All’iniziativa hanno preso parte una decina di soci volontari, alcuni dei quali in congedo, orgogliosi di poter essere al servizio delle fasce più deboli della società”. Lo dice Vincenzo Maniaci, presidente della sezione palermitana dell’Associazione nazionale del Fante e luogotenente dell’Esercito. “Soltanto questa mattina – aggiunge Vincenzo Maniaci – sono state distribuite circa un centinaio di uova di cioccolato a bambini e ragazzi di cinque case famiglia di Palermo”.

All’iniziativa ha partecipato anche Francesco Scarpinato, capo gruppo di FdI al comune di Palermo. Ma l’attività benefica dei militari dell’esercito non si ferma qua, perché nei giorni scorsi oltre 8mila euro di generali alimentari e materiale per l’igiene personale sono stati donati alla Missione di Speranza e Carità di Biagio Conte, grazie ad una raccolta straordinaria di fondi.