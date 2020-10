Coronavirus: azienda Villa Sofia-Cervello alla ricerca di infermieri

L’azienda Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello ha avviato una selezione pubblica per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo e co.co.co per infermieri per fronteggiare l’emergenza da Coronavirus e per garantire con urgenza i livelli essenziali di assistenza, comprese le cure intensive e subintensive necessarie alla cura dei pazienti affetti dal virus. La durata dell’incarico è fino al 31 dicembre prossimo, prorogabile in ragione del perdurare dello stato di emergenza.

“Le domande di partecipazione – si legge in una nota – vanno presentate entro 5 giorni dalla pubblicazione dell’avviso sul sito aziendale. Per la consultazione della delibera si rinvia al sito web aziendale sezione Concorsi non scaduti”.