Coronavirus: bagnante a Mondello sorpreso da elicottero Carabinieri: “Vai a casa”

Un bagnante disteso sulla battigia a pochi passi dal mare di Mondello, poco più in alto l’elicottero dei carabinieri che si abbassa sullo specchio d’acqua con i militari a bordo che intimano all’uomo di allontanarsi. L’immagine, catturata da una webcam e pubblicata dal circolo Albaria di Palermo, racconta inequivocabilmente i giorni delle restrizioni in Sicilia, dove la primavera, giunta con i primi tepori della stagione, sembra volere invogliare i palermitani a forzare il “lockdown” deciso a causa del Covid-19. Ma per fortuna l’intervento dei carabinieri (arrivati dall’alto di un elicottero) reprimono il desiderio di libertà (e di una prima tintarella) del bagnante, costretto subito dopo a rivestirsi in spiaggia a Mondello e a tornare a casa. (ITALPRESS)