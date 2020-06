Coronavirus, Bertolaso: “In autunno ci saranno problemi sanitari”

“I mesi estivi trascorreranno tranquilli ma temo che a partire dal prossimo autunno ci saranno problemi di carattere sanitario, non solo in Italia ma nel mondo, con l’interferenza, tra l’altro, di altre epidemie”. Lo ha detto l’ex capo della Protezione civile Guido Bertolaso nel corso della conferenza stampa, convocata a Palazzo d’Orleans dal presidente della Regione Nello Musumeci, per presentare il Protocollo sicurezza per il turismo in Sicilia nella Fase 2.

“Le istituzioni hanno il dovere di fare trascorrere questi mesi estivi in tranquillità a chi vuole trascorrere le vacanze – ha aggiunto Guido Bertolaso – ma devono anche prepararsi a quelli che, nella fase dell’autunno-inverno, potrebbero essere scenari negativi”.