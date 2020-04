Coronavirus, Boccia “Chi vuole riaprire si assume la responsabilita'”

ROMA (ITALPRESS) – "Nella fase due entreremo dal 4 maggio, dobbiamo ancora mantenere la barra dritta". Lo afferma in un'intervista al Corriere della Sera il ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia, in merito all'emergenza coronavirus. "Siamo nella fase in cui vediamo le prime luci e dobbiamo difendere i risultati raggiunti. Capisco la voglia di uscirne, ma i numeri ci dicono che siamo ancora dentro l'emergenza. Se il presidente Emmanuel Macron prolunga il lockdown all'11 maggio, e' perche' sa che senza salute non c'e' economia", sottolinea Boccia, per il quale "parlare di normalita' vuol dire illudere la gente, perche' se fai un errore distruggi settimane di sacrifici di tutti. A chi non ha colto l'insegnamento di questi 45 giorni perche' annebbiato dal dio denaro, ricordo che l'Italia conta 160 mila casi e 20 mila morti. Chi pensa che il futuro sara' come il passato pre coronavirus, non ha capito in che fase del mondo siamo entrati. Ai fautori dell'aprire a tutti i costi ricordo che la solidarieta' e' venuta dal volontariato, dai medici e dagli infermieri partiti anche a Pasqua per andare in corsia al Nord, mettendo a rischio la loro salute". E sulle Regioni che procedono in ordine sparso, il ministro afferma: "I presidenti che vogliono riaprire se ne assumono la responsabilita', come ho detto a Fugatti che guida la Provincia di Trento e vuole sbloccare alcuni cantieri. Non e' meglio aspettare la valutazione sulle classi di rischio di ciascun lavoratore, pronta fra sei o sette giorni? Perche' partire prima, rischiando che si accenda un focolaio? Consiglio di seguire le linee della comunita' scientifica e le scelte del governo". (ITALPRESS). sat/red 14-Apr-20 09:13