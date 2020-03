Coronavirus, Bova “Preparo una serie sui volontari della Croce Rossa”

ROMA (ITALPRESS) – "Sono davvero molto colpito dal duro lavoro che i volontari stanno svolgendo quotidianamente, anche a costo della loro vita, a favore di tutti i cittadini italiani. Sono i nostri eroi, da sostenere in ogni modo possibile. Appena finito questo incubo, li raccontero' in una serie tv che ne narrera' il grande operato in occasione di questa pandemia globale, ma anche in tutti i contesti emergenziali nazionali e internazionali". Con queste parole Raoul Bova, Ambassador della Croce Rossa Italiana, da sempre vicino all'Organizzazione e in prima linea anche per il sisma del Centro Italia, ringrazia il lavoro svolto dai volontari che in questo periodo si stanno adoperando senza risparmiarsi e annuncia la nascita di una co-produzione internazionale tra la Connecting Talents e la RB Production per realizzare una serie televisiva che racconti la storia della Croce Rossa a livello nazionale e internazionale. Il progetto prevede la realizzazione di 12 puntate (6 serate) che hanno l'obiettivo di far conoscere gli atti di eroismo, le storie e l'impegno quotidiano dei volontari della piu' grande Organizzazione di Volontariato del mondo. (ITALPRESS). mgg/com 27-Mar-20 15:48