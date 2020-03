Coronavirus: caso sospetto per passeggero in aeroporto a Palermo

“Segnalazione su un sospetto caso Covid-19 di un passeggero sul volo serale di giovedì in arrivo da Roma”. Lo rende noto la Gesap, la società di gestione dell’aeroporto di Palermo Falcone Borsellino.

“Nell’ottica della tutela dei lavoratori aeroportuali e dei passeggeri in transito dallo scalo aereo palermitano, su indicazione dell’Usmaf, la sanità marittima e aeroportuale – prosegue la nota – da settimane ha attivato tutti i protocolli che riguardano la lotta al Covid-19, con un programma di sanificazione degli ambienti aeroportuali”.

“Le autorità sanitarie possono decidere, in base ai casi che si presentano di volta in volta, in via precauzionale, di attivare i protocolli di gestione sui sospetti casi di Covid-19 – a tutela dell’aeroporto e della popolazione – mettendo in atto tutte le opportune cautele”, afferma la Gesap che ringrazia “l’Usmaf, la Croce Rossa e le forze dell’ordine in campo per il continuo presidio a tutela dei lavoratori e dei passeggeri”.