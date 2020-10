Coronavirus, Confesercenti: “Dal DPCM impatto grave sulle imprese”

ROMA (ITALPRESS) – "Le misure restrittive previste dal Dpcm avranno un impatto grave su migliaia di attività, già logorate dalla crisi innescata dalla pandemia. Le imprese hanno bisogno di sapere immediatamente quali supporti sono previsti a loro sostegno. Servono certezze immediate sul decreto ristori: abbiamo chiesto al governo un incontro urgente, per avere delle risposte". Così Patrizia De Luise, Presidente nazionale di Confesercenti. "Le limitazioni colpiranno tutto il sistema delle PMI. Non solo palestre, piscine, centri benessere, sale giochi e tutta la filiera degli eventi, delle cerimonie e dello spettacolo, per cui è previsto lo stop totale; il provvedimento mette di fatto in lockdown anche la somministrazione", continua. "Bar, pub e ristoranti non saranno più in condizione di operare – aggiunge De Luise -: chiudere alle 18, quando l'attività diurna delle colazioni e dei pranzi è stata già messa in ginocchio dallo smartworking, vuole dire rendere antieconomico aprire. La raccomandazione di non muoversi, inoltre, avrà un impatto negativo sul turismo, sui consumi e su tutte le altre attività di vicinato, negozi in primo luogo. Le imprese rischiano di non riuscire a sostenere questo nuovo colpo. Bisogna rendere subito operativi nuovi sostegni concreti, non c'è tempo da perdere". (ITALPRESS). abr/com 25-Ott-20 19:28