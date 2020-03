Coronavirus, Conte ai leader Ue “Serve un fondo europeo di garanzia”

ROMA (ITALPRESS) – A una crisi straordinaria, senza precedenti, si risponde con mezzi altrettanto straordinari, mettendo in campo qualsiasi strumento di reazione, secondo la logica "whatever is takes". Lo ha affermato, secondo quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi, il premier Giuseppe Conte, nel corso del vertice europeo sull'emergenza coronavirus in videoconferenza. Il presidente del Consiglio ha invitato tutti a non illudersi che ci potra' essere un Paese membro che potra' rimanere indenne da questo tsunami economico-sociale e ha invitato a considerare che il ritardo nella risposta comune sarebbe letale per tutti e per questo irresponsabile. "Dobbiamo assicurare ai nostri cittadini le cure mediche necessarie e la protezione sociale ed economica di cui hanno bisogno. Non ci sono alternative", ha sottolineato Conte, che tra gli strumenti possibili ha indicato i "coronavirus" bond o anche un fondo di garanzia europeo in modo da finanziare con urgenza tutte le iniziative dei singoli governi per proteggere le proprie economie. "Se procederemo divisi la risposta sara' inefficace e questo ci rendera' deboli ed esposti alle reazioni dei mercati", ha detto il premier. (ITALPRESS). sat/red 17-Mar-20 21:35