Coronavirus, Conte “Dal Governo decreto, salute primo obiettivo”

ROMA (ITALPRESS) – "Abbiamo adottato un decreto legge contenente misure di contenimento di questa emergenza epidemiologica, per garantire la salute degli italiani. Voglio rivolgere un ringraziamento non solo ai ministri, ma rivolgo un sentito ringraziamento agli operatori sanitari, agli uomini e donne della Protezione civile, personale delle forze armate al lavoro per impedire che ci possa essere ulteriore diffusione di questo virus. Ringrazio i presidenti delle regioni piu' interessate". Lo ha dichiarato il premier Giuseppe Conte, al termine del lunghissimo Consiglio dei ministri che ha esaminato e deciso alcune misure in merito al coronavirus. "In questo momento molti si sono chiesti come mai tanti contagi. Siamo il paese che ha adottato le misure piu' garantiste, e da allora abbiamo effettuato questi rigorosi controlli. Sono questi controlli, questa linea di rigore ci consente di disvelare questi casi. E' una sintomatologia che si confonde con una banale influenza. Noi stiamo effettuando centinaia di controlli con il tampone, ecco perche' il numero elevato di questi casi" ha detto Conte. "Il decreto legge – ha continuato – ci consentira' di disporre ulteriore misure di contenimento. Sono misure di contenimento adeguate, per impedire quello che sta accadendo con una famiglia in quarantena che dalla Lombardia si e' trasferita nel Meridione. Le nostre decisioni le assumiamo sulla base di indicazioni tecnico-scientifiche. Si tratta – ha aggiunto – di una situazione in evoluzione". Sulla possibilita' che l'Italia possa sospendere il trattato della libera circolazione di Schengen, Conte ha aggiunto che al momento non ci sono i presupposti. (ITALPRESS). gm/red 23-Feb-20 00:03