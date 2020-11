Coronavirus, Conte “Garantire distribuzione equa dei vaccini”

ROMA (ITALPRESS) – La sanità globale sarà in cima all'agenda della prossima presidenza italiana del G20. Ad annunciarlo il premier Giuseppe Conte intervenendo al Forum sulla pace di Parigi. Nell'illustrare i piani della prossima presidenza, Conte ha assicurato che l'Italia sarà "impegnata a sostenere il lavoro dell'Act Accelerator", annunciando che assieme alla Commissione Europea "l'Italia ospiterà un 'Global Health Summit' nel 2021", un importante vertice il cui scopo sarà concentrarsi "sulla risposta alla pandemia e sulla realizzazione di sistemi sanitari nazionali resilienti". Conte nel suo intervento ha espresso fiducia: "L'Italia è pronta a contribuire nell'obiettivo di sconfiggere il virus, trasformando un destino collettivo migliore per noi e i nostri figli". Il premier ha poi ragionato sul fatto che "la seconda ondata della pandemia richiede che i governi prendano decisioni difficili chiedendo ai nostri cittadini sacrifici importanti". Sul tema dei vaccini, ancora più centrale in questi giorni, Conte sottolinea che è "una volta disponibile" sarà "nostra responsabilità" garantire una distribuzione "in maniera sicura, tempestiva e ed equa nel mondo". (ITALPRESS). tai/sat/red 12-Nov-20 21:09