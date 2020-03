Coronavirus: da lunedì all’Università di Palermo corsi online e lauree in videochat

“In un momento di grande emergenza nazionale, la cui durata non è allo stato prevedibile, anche le Università hanno il dovere di assumersi le proprie responsabilità e consentire a studentesse e studenti di proseguire la carriera universitaria, garantire loro il diritto alle lezioni e allo Studio anche in una situazione così particolare”. Lo scrive in una lettera agli studenti dell’Ateneo palermitano il rettore Fabrizio Micari.

“Con questo spirito, – spiega Fabrizio Micari – il nostro Ateneo si è prontamente attivato per potere garantire l’erogazione delle attività didattiche a distanza in tempi rapidissimi. In tal senso sono stati predisposti servizi on-line sia per lo svolgimento delle lezioni, che prenderanno il via lunedì 9, che delle sedute di laurea con strumenti di videocomunicazione, a partire da giovedì 12 marzo”.

“L’Università degli Studi di Palermo – conclude – rassicura quindi tutti che potranno proseguire i loro studi e raggiungere i meritati e attesi traguardi. Siamo consapevoli delle limitazioni della didattica a distanza, così come del sacrificio e del dispiacere che comporta non poter svolgere gli esami di laurea in presenza dei propri cari. Ma sono sacrifici necessari in considerazione dello stato di emergenza generale”.