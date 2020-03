Coronavirus, dal centrodestra proposte per 30 miliardi”

ROMA (ITALPRESS) – Il centrodestra accoglie l'appello del capo dello Stato, Sergio Mattarella, e con spirito di unita' e condivisione presenta le proposte a tutela di famiglie e imprese, per fronteggiare l'emergenza coronavirus. In realta', come spiega il leader della Lega, Matteo Salvini "gia' da giorni stavamo lavorando come centrodestra a una proposta, come opposizioni, da offrire come rilancio per la tutela e difesa del paese. Per questo chiederemo un incontro ufficiale al presidente del Consiglio e al governo, condivisione vuol dire lavoro di squadra, condivisione non e' leggere il rinvio del referendum dalle agenzie o leggere i contenuti dei decreti dalle agenzie, noi lo riteniamo. Nel nostro progetto ci sono tutti gli adempimenti fiscali e le proposte economiche e tributarie, la cifra da cui siamo partiti e' quella di 30 miliardi di euro, noi prendiamo i 7 miliardi proposti dal governo come un punto di partenza lontanissimo dalle esigenze reali". Per il centrodestra sono quattro le emergenze da affrontare: sanita', lavoro, imprese e famiglie. Per questo chiede di utilizzare il bazooka finanziario con un varo immediato di un pacchetto di misure dell'entita' pari all'avanzo primario del 2019, 30 miliardi. La leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni ha ribadito: "Ci dimostriamo compatti nei momenti che servono, dimostriamo di mettere prima la nazione alla fazione, ci siamo dedicati ad alcune materie, al tema dell'emergenza sanitaria, corriamo il rischio di non avere le strutture per occuparci di tutte le persone che hanno necessita, questa e' una priorita', ci siamo occupati di famiglia, abbiamo proposto un contributo per le baby sistter, un sostegno per chi ha i disabili in casa, di aiutare le imprese ad assumere personale, sospendere il decreto dignita' , chiediamo il pagamento immediato dei debiti della Pubblica Amministrazione, oggi c'e' bisogno di liberare l'economia". Il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani ha ricordato che "il Coronavirus non e' solo un problema italiano, non puo' non esserci una risposta europea. Con una diffusione del virus cosi' veloce non si puo' piu' aspettare bisogna dare ossigeno a chi produce. Questo e' il momento della serieta', dell'affidabilita', e della concretezza, il centrodestra unito fa delle proposte serie, concrete, mettendo davanti a tutto gli interessi dell'Italia e degli italiani". (ITALPRESS). ror/sat/red 06-Mar-20 13:30