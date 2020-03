Coronavirus, De Luca “Quarantena a chi gira senza necessita'”

NAPOLI (ITALPRESS) – "Sto preparando una ordinanza in cui, tra le altre cose, costringeremo in quarantena chi gira per strada senza una ragione di necessita' o di emergenza". Cosi' il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ai microfoni di Lira Tv. "E' vietato passeggiare per strada senza una necessita', questo deve essere chiaro – aggiunge -, le comunicazioni in tal senso dal governo e dal ministero dell'Interno sono confuse. Inviteremo il governo a dare comunicazioni coerenti e serie". "La preoccupazione principale che abbiamo – continua De Luca – e' legata agli arrivi che ci sono stati dal nord al sud nei giorni scorsi. Di questi sono state identificate o si sono autosegnalate 1850 persone. Sicuramente altre persone sono sfuggite ai controlli o non si sono autosegnalate. Ci aspettiamo un picco di contagi nelle prossime due settimane". "Ho chiesto alla Presidenza del Consiglio – rivela De Luca -l'utilizzo delle forze armate in funzione della dissuasione degli assembramenti e della mobilita' ingiustificata. I quartieri vanno militarizzati per scoraggiare la mobilita' non necessaria". (ITALPRESS). fpa/pc/red 13-Mar-20 15:48