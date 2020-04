Coronavirus, Di Maio “Fallimento non e’ opzione, Ue cerchi riscatto”

ROMA (ITALPRESS) – "L'Italia punta al miglior accordo possibile" in Europa, "non bisogna nemmeno pensare a un possibile fallimento", perche' "senza l'Italia l'Ue non ce la puo' fare. Ora l'Europa ha una grande opportunita'", quella di "segnare il proprio riscatto". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, intervistato in diretta da Al Jazeera. A proposito della questione libica dice: "Oggi c'e' una guerra per procura in Libia. Ci sono molte interferenze. L'obiettivo e' arrivare a un cessate il fuoco, ma bisogna cessare ogni interferenza. Inoltre bisogna riattivare i pozzi di petrolio e lavorare a un processo che sia intralibico e inclusivo. Noi condanniamo ogni azione che preveda l'uso della forza in Libia. Non si puo' risolvere una guerra con un'altra guerra", ha ribadito Di Maio. (ITALPRESS). mgg/com 20-Apr-20 21:34