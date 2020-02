Coronavirus, Di Maio “Niccolo’ presto in Italia con un volo militare”

ROMA (ITALPRESS) – "Abbiamo deciso che nelle prossime 24 ore un velivolo dell'Aeronautica Militare andra' in Cina e riportera' qui Niccolo'". Lo ha annunciato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, al termine della riunione alla Protezione Civile alla quale hanno preso parte tra gli altri anche il ministro della Salute Roberto Speranza e il commissario per l'emergenza coronavirus, Angelo Borrelli, in merito al 17enne italiano che si trova ancora a Wuhan. "Per noi nessuno deve rimanere indietro. Faremo di tutto per assicurare ai nostri connazionali in Cina la massima assistenza e vicinanza – ha aggiunto Di Maio -. Abbiamo dato ai familiari di Niccolo' la notizia. Ringrazio anche il ministro Guerini e il presidente del Consiglio Conte con cui siamo stati a stretto contatto per assicurare a Niccolo' il rientro in Italia". (ITALPRESS). sat/red 09-Feb-20 13:23