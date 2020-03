Coronavirus, Di Maio “Pronto un piano per il rilancio del Made in Italy”

ROMA (ITALPRESS) – "Noi siamo stati i primi in Europa ad affrontare questa emergenza. Ora cambiera' un po' tutto in Europa, noi abbiamo bisogno di aiuti, serve che la Bce faccia qualcosa, dobbiamo rendere sostenibile il nostro debito". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ospite di "Mattino 5". "Noi ci ricorderemo di tutti i paesi che ci hanno aiutati in questa fase – ha aggiunto Di Maio – Ci ricorderemo dei paesi che ci sono stati vicini, abbiamo gia' pronto un piano per rilanciare il Made in Italy ma ora dobbiamo sconfiggere il virus". "Abbiamo bloccato 10 comuni e nel giro di 15 giorni proprio questi paesi ci hanno restituito una buona notizia: il contagio si e' fermato. Ora dobbiamo applicare lo stesso modello a tutto il Paese", ha sottolineato il ministro. "Dobbiamo restare a casa il piu' possibile, sono sicuro ce la faremo – ha aggiunto Di Maio -, se un medico puo' fare un turno di 24 ore noi possiamo stare a casa. In questo momento i morti e contagiati non sono solo dei numeri". (ITALPRESS). ror/sat/red 12-Mar-20 10:40